Желевый гриб с характером: в «Лосином Острове» нашли редкую необулгарию

Редкую находку сделали в национальном парке «Лосиный Остров». На экотропе «Заповедный лес» сотрудники научного отдела обнаружили сумчатый гриб. Об этом проинформировали в нацпарке, сообщил REGIONS.

В национальном парке «Лосиный Остров» научный отдел зафиксировал редкую находку. На экотропе «Заповедный лес» обнаружили сумчатый гриб под названием необулгария чистая, или Neobulgaria pura. Своим видом он напоминает розовое желе — плодовые тела выглядят как небольшие полупрозрачные мешочки студенистой консистенции.

Карина Фоменко, возглавляющая научный отдел нацпарка, обратила внимание на особенность этого гриба. Его поведение во многом зависит от среды, и в первую очередь от погоды. Он приспосабливается к внешним условиям, поэтому заметить его людям удается далеко не всегда.

«Во влажную погоду он набухает, становится упругим и ярким, а в сухую — подсыхает, сжимается и теряет заметность. Так он экономит влагу и выжидает подходящие условия», — рассказала Карина Фоменко.

Эксперт уточнила: необулгария принадлежит к аскомицетам, то есть к сумчатым грибам. Она дальний родственник сморчков и трюфелей. Съедобным этот гриб не считается — на 90% он состоит из воды и полисахаридов, а выраженного вкуса и запаха у него нет. Специалисты просят посетителей не трогать находку. Достаточно полюбоваться ею и сделать снимок.

Находка подчеркивает ценность экотропы «Заповедный лес». Она служит не только прогулочным маршрутом, но и территорией, интересной для наблюдений за природой. Такие открытия напоминают, насколько разнообразен и необычен мир даже в хорошо знакомых уголках Подмосковья.

Маршрут стартует от Лосиной биостанции, которая граничит с мытищинским микрорайоном Дружба. Здесь же проводят экскурсии по вольерам и прогулки на байдарках по Верхнеяузскому водно-болотному комплексу. Для наблюдения за птицами проложена понтонная орнитологическая тропа и установлена вышка.

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