Туристы оставляют негативные отзывы о Таганроге из-за дохлой рыбы и грязи

Отдыхающие сообщают, что город очень грязный. Один из пользователей оставил негативный отзыв в интернете, отметив, что город не нужен властям. Его совершенно не убирают. В городе много старых построек, которые никто не реставрирует. Появление нового ЖК выглядит абсурдно.

«Море грязное, вонючее, где ничего нет, кроме дохлой рыбы и высоких цен на отдых для туристов», — написал один из пользователей.

Люди жалуются, что море грязное. На дне много ила и тины. В воде можно встретить больших змей. Размер некоторых ужей составляет около двух метров. Песок грязный. В нем нередко встречаются осколки стекол, что вызывает особенное беспокойство у родителей. Спуститься к пляжам проблематично. Мало где есть облагороженные проходы и оборудованные зоны отдыха.

«Инфраструктура оставляет желать лучшего. Дороги убитые», — пишут пользователи.

Стоимость на проживание многим показалась завышенной. Один пользователь написал, что за такую же сумму мог арендовать квартиру в Ростове, где намного более развитая инфраструктура. Отдыхающие перечислили также преимущества отдыха в Таганроге: много растений и развлекательных комплексов.

Ранее сообщалось, когда в Подмосковье закончится купальный сезон.