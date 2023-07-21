Туроператоры уверены в скором снижении цен на путевки по России

В комментарии для издания «Лента.ру» президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов также подтвердил мнение коллег, что цены будут снижены, но незначительно. До принятия законопроекта туроператоры были вынуждены прибавлять 20% к стоимости путевки, что приводило к полному отсутствию конкуренции по сравнению с гостиницами. Теперь у туроператоров будут такие же цены, как и в гостиницах, но с большим перечнем услуг. При этом не стоит ожидать снижения цен в Краснодарском крае, пока не стабилизируется ситуация в Крыму, считает эксперт.

Подобные прогнозы эксперты сделали после решения Государственной Думы освободить туроператоров от НДС при продаже путевок по территории РФ до 30 июня 2027 года. Депутаты согласовали документ в пятницу, 21 июля.

Чтобы снизить еще больше цену необходимо начать работу над еще одним направлением, считает Илья Уманский. Освободить сервисы по бронированию от НДС. Этот фактор в значительной степени влияет на высокие цены путевок, пишет агентство «РИА Новости». С подобной инициативой РСТ обращались в различные ведомства, но пока власть не согласовала предложение союза туриндустрии. Обложение НДС приводит к отсутствию конкуренции.