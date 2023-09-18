Турция, Египет, ОАЭ: Стало известно, где россияне отдыхают в сентябре

Если составить рейтинг «ТОП-3 популярных стран для сентябрьского отдыха», то первое место займет Турция. Собеседница NewsNN отметила, что в это время в курортных городах Турции наступает бархатный сезон. Стоит теплая погода, вода в море также теплая. К тому же проще забронировать отель, потому что особенный пик нагрузки зафиксирован именно летом.

Согласно данным директора турагенства «Сто дорог» Евгения Варкетиа второе место по полярности занимает Египет, а третье – ОАЭ. Горожане бронируют путевки на данные направления также и в октябре. Намного реже, но все-таки бронируют отели в Таиланд и ЮАР.

Отечественные курорты также привлекают россиян. Популярное направление – это Сочи. Согласно исследованиям директора турагентства «Москва Тур» Евгения Пронина можно распределить рейтинговые курортные места в такой последовательности: Египет, Турция, Сочи.

Также интерес у россиян вызывает отдых в Дагестане и Санкт-Петербурге.