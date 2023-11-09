Турция и Москва: Названы места, где россияне предпочитают праздновать Новый год

В период новогодних праздников некоторые россияне предпочитают выезжать за пределы РФ. Чем ближе наступает период праздников, тем выше цены на туры. Эксперты рассказали, какие направления будут пользоваться популярностью в этом году и сколько придется заплатить за сказочный отдых, сообщает newizv.ru . Также поделились, как развивается внутренний туризм зимой.

Согласно данным Российского союза туриндустрии в нынешнем году россияне намного больше путешествуют, чем в прошлом, несмотря на то, что СВО не завершено, а финансовые проблемы периодически возникают у всех жителей РФ.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что Новый 2024 год многие россияне будут встречать в Турции, ОАЭ и Таиланде. Именно на эти направления уже приобретены билеты. Чаще всего люди выбирают эти страны из-за возможности прямого сообщения с РФ. В связи с обстановкой на мировой арене от некоторых путешествий рекомендовано отказаться.

«В связи с конфликтом сейчас действуют временные ограничения. Российским туристам рекомендовано не посещать три страны: Израиль, Иорданию и Ливан. Туркомпании в эти три страны не предлагают организованные путешествия. По остальным странам ограничений нет», — пояснил эксперт.

От Египта люди сами отказывались еще в октябре. Многие забронированные туры были возвращены после обострения конфликта в секторе Газа. Накануне Нового года ситуация изменилась.

«Не идет ли массового отказа клиентов от туров в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке? Не наблюдаем такой тенденции. Напротив, традиционно популярные направления зимой (входящие в ТОП-3 направлений) это ОАЭ +24%, Египет +90% — рост турпотока по сравнению с 2022 годом. Популярны и немассовые направления: Оман, Катар, Бахрейн. А на новогодние даты спрос по направлениям вырос на 58%», — рассказала в интервью «НИ» Pr-директор туркомпании Fun&Sun Ольга Иванова.

Также люди активно выбирают Кубу, Мальдивы, Сейшелы, Бали и Маврикий. Эти направления считаются пляжными. Многие россияне любят экскурсии. Туристам рекомендовано обращать внимание на такие направления: Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Казахстан.

Несмотря на сложные отношения с Европой, соотечественники все равно едут на праздники в страны ЕС. Приходится заезжать через третьи страны.

Россияне, которые предпочитают праздновать Новый год на Родине, покидают на это время родные города. Востребованными считаются Москва, Краснодарский край или города Золотого кольца. Внутренний туризм набирает популярность в последнее время.

«Так как этой зимой в Казань, Карелию, на Алтай мы летим на блоках, и в стоимость туров не закладываются субсидии, как это было прежде, здесь продажи ниже, чем годом ранее. По России лидирует Сочи (сюда летят туристы не только с размещением в Сочи, но и в другие города Краснодарского края, а также — в Абхазию, а также здесь помимо отельного, санаторного, экскурсионного отдыха, есть горнолыжный отдых). Топ-10 направлений внутри России — это Сочи, Анапа, Геленджик, Калининград, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан (Махачкала), Алтай, Шерегеш. Среди направлений спрос вырос по Анапе, Калининграду, Махачкале, Владикавказу», — рассказала Ольга Иванова.

Стоимость поездки зависит от выбранного маршрута. Так, отдохнуть в Шарме можно за 136 тысяч рублей, а в Хургаде - за 129 тысяч рублей (указана минимальная стоимость). Значение имеет количество дней и условия проживания.