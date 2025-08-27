В Озерах открыли капсулу времени с посланием из 1975 года

В экспозицию краеведческого музея Озер вошла ценная находка — послание, датированное 1975 годом. Экспонат был размещен в отделе озерского краеведческого музея, расположенном в Городском центре культуры и досуга.

«Мир — вот что мы передаем вам как драгоценную эстафету. Мир и советский, социалистический, свободный и прекрасный строй. За это боролись наши деды и отцы. За это боремся мы. Мы доверяем вам вести эту борьбу до победного конца», — говорится в тексте, адресованном будущим поколениям озерчан.

Во время торжественных мероприятий, посвященных столетию города, участники митинга открыли капсулу времени, заложенную 17 августа 1975 года. Десятилетняя Инна Зайцева была удостоена чести принять участие в церемонии закладки, а сегодня стала свидетельницей извлечения капсулы из стены здания администрации.

«Нам было всего десять лет, мы отдыхали в детском лагере «Лесная поляна». За активное участие в жизни лагеря нам предоставили возможность принять участие в ритуале закладки капсулы с посланием для потомков», — рассказала озерчанка, делясь воспоминаниями о пережитом событии.

Вместо старой капсулы была помещена новая, содержащая послание от современных жителей Озер потомкам, живущим в 2075 году. Церемония закладки новой капсулы времени состоялась при участии Полины Савушкиной, сотрудницы Городского центра культуры и досуга и руководителя волонтеров культуры, а также школьников и юнармейцев Максима Тилина и Вероники Капитановой. Стоит отметить, что текст будущего послания, которое будет вскрыто только через полвека, составили сами дети и подростки. Волонтеры «Движения первых» и юнармейцы школы № 3 города Озеры составили письма, наполненные надеждами и мечтами о будущем.

Сообщение из прошлого теперь занимает достойное место в экспозиции Озерского музея, открытой для посещения всеми желающими. Отдел работает с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.