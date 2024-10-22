Тутта Ларсен рассказала, как жителей Донбасса принуждали любить украинский язык

Российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен поделилась воспоминаниями, как на Украине насильственным способом искореняли русский язык, сообщило интернет-издание «Абзац».

Уроженка Донбасса Тутта Ларсен рассказала, что дома все жители разговаривали на русском языке. Однако постепенно в регионе проходил процесс украинизации. В школах преподавали на украинском. Депутаты принимали различные законопроекты, в рамках которых в кино уже показывали фильмы исключительно на украинском, а вывески на магазинах на русском постепенно пропадали.

«Было как минимум некомфортно от этого», — призналась в интервью «Абзац.Медиа» Тутта Ларсен.

На Украине начали распространяться националистические проявления. Донбасс оставался регионом, который не хотел принимать новые правила политической игры. Люди терпели и подчинялись, но предел наступил после государственного переворота в 2014 году. Население выступило категорически против изменений. Стало ясно, что надо действовать.

«Мой тихий, инертный, такой сонный, даже где-то ленивый, сытый, спокойный Донбасс вдруг превратился в зверя, яростно защищающего свою территорию, свое место под солнцем», – рассказала телеведущая.

Тутта Ларсен родилась в Донецке, а детские годы провела в Макеевке. Ее мама — уроженка Горловки. В Москву будущая телеведущая переехала после окончания школы для дальнейшего обучения. Сейчас Ларсен с целью поддержки жителей региона занимается гуманитарной миссией.

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