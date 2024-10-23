Тутта Ларсен выступила против запрета чайлдфри и введения налога на бездетность

Российская теле- и радиоведущая Тутта Ларсен высказала мнение, что предложения запретить чайлдфри и ввести налог на бездетность могут разобщить общество, сообщило интернет-издание «Абзац».

Телеведущая уверена, что предложенные меры никак не отразятся на демографическом росте страны. Тутта Ларсен предположила, что подобные заявления могут лишь отвлечь внимание населения от других проблем. Движение чайлдфри в российском обществе не считается популярным. Есть единичные случаи, когда семьи отказываются от рождения детей.

«Есть какие-то психопаты и сумасшедшие люди, которые не просто решили не рожать детей, так бывает, а декларируют это как некую идеологию, которую все должны уважать и к которой как можно больше людей должно присоединяться. Это психиатрия, с моей точки зрения», — в интервью «Абзац.Медиа» отметила Тутта Ларсен.

Тутта Ларсен высказала мнение, что в настоящее время нет необходимости дискуссировать относительно введения налога на бездетность. Для российского общества данная тема неактуальная. Есть много других проблем, которые требуют незамедлительного решения.

«Настолько неактуальна для нас [эта тема] сегодня. Нашему обществу сегодня это совсем [не нужно]. Еще и это обсуждать?», — заявила собеседница «Абзаца».

Ранее сообщалось, что Тутта Ларсен рассказала, как жителей Донбасса принуждали к украинизации.