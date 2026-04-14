Творог — любимец спортсменов, но враг почек: гастроэнтеролог советует не всем налегать на полезный продукт

Творог давно и прочно занял место главного любимца среди спортсменов и приверженцев здорового питания. И такая популярность, надо сказать, вполне заслужена. В этом продукте много белка, относительно мало калорий, и он хорош в любом виде — хоть сам по себе, хоть в запеканках или сырниках. Однако, как выясняется, этот полезный кисломолочный продукт подходит далеко не всем. Людмила Сухорукова, врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы, рассказала REGIONS, кому стоит убрать творог из меню или, по крайней мере, употреблять его с большой осторожностью.

Как пояснила Людмила Сухорукова, существуют четкие медицинские противопоказания, при которых от употребления творога лучше отказаться. На первом месте здесь — различные патологии почек. Парадокс, но главное достоинство продукта, а именно обилие белка, для людей с такими недугами оборачивается серьезной опасностью.

При почечных заболеваниях, уточняет гастроэнтеролог, лечащие врачи традиционно рекомендуют щадящую диету с минимальным количеством протеинов. А значит, налегать на творог, тем более большими порциями, в подобных ситуациях категорически не советуют.

Вторая категория риска — пациенты с сахарным диабетом второго типа. Людмила Сухорукова советует диабетикам обращать внимание на гликемический индекс продукта. Гликемический индекс, поясним, — это показатель того, как быстро углеводы из еды повышают уровень сахара в крови.

В случае с творогом, как отмечает врач, он способен вызывать скачки инсулина. При этом специалист подчеркивает: абсолютно здоровым людям бояться этого индекса не нужно — им творог пойдет только на пользу.

«Если у вас непереносимость лактозы, лучше ограничить употребление творога. А при аллергии на молочный белок от него нужно вовсе отказаться», — говорит врач.

Ранее сообщалось, что гастроэнтеролог развеяла мифы о вреде ГМО для здоровья человека.