Гастроэнтеролог развеяла мифы о вреде ГМО для здоровья человека

Генно-модифицированные организмы (ГМО) долгое время остаются предметом жарких споров. Одни уверены в их смертельной опасности, другие считают обычной сельскохозяйственной культурой. Где же истина? Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух 12 апреля в беседе с «Известиями» объяснила, что на самом деле известно науке о влиянии таких продуктов на человека.

Специалист перечислила культуры, которые чаще всего ассоциируются с ГМО. В этом списке — соя и все производные из нее, а также кукуруза, картофель и томаты. В России официально запрещено выращивание генно-модифицированных растений, однако готовая импортная продукция из-за рубежа вполне может попадать на прилавки. Более того, следы ГМО потенциально обнаруживаются и в других товарах.

С точки зрения доказательной медицины, пояснила Кашух, убедительных фактов о вреде таких продуктов для здоровья человека пока не существует. Ни одно серьезное исследование не подтвердил опасность ГМО. Однако и однозначно заявлять об их полной безопасности ученые не торопятся. Причина проста: подобные продукты присутствуют на рынке относительно недолго, и для окончательных выводов требуются более длительные наблюдения.

Почему же вокруг ГМО столько шума и противоречивой информации? По словам эксперта, дело в деньгах. С одной стороны, крупный бизнес по производству семян и сельхозкультур заинтересован в активном продвижении своей продукции. С другой — производители органических продуктов тоже не прочь заработать, популяризируя страх перед ГМО и продавая свои товары с огромными наценками. Обе стороны рынка, таким образом, выигрывают от сохранения напряжения вокруг этой темы.

Что же делать обычному покупателю? Кашух советует не паниковать и не пытаться полностью исключить потенциально опасные продукты из рациона — тем более что доказанного вреда у них нет. Гораздо важнее придерживаться принципов сбалансированного питания. Ключевые правила здорового рациона, напомнила врач, остаются неизменными: разнообразие и умеренность. И происхождение продуктов здесь играет далеко не первую роль.

