«Ты туда не ходи, ладно?»: Путин попросил медика из Тувы не возвращаться на фронт

Президент РФ Владимир Путин обратился к участнице СВО Айдысмаа Монгуш с просьбой не возвращаться в зону проведения спецоперации, сообщило РИА Новости.

В четверг, 6 марта, в преддверии Международного женского дня президент Владимир Путин прибыл в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, чтобы поздравить с наступающим праздником участниц и ветеранов спецоперации, жен и матерей бойцов, сотрудниц фонда «Защитники Отечества». То, как проходило мероприятия, демонстрировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Гостьи делились своими историями.

На мероприятии присутствовала участница СВО и мама трех детей Айдысмаа Монгуш. С мужем они не виделись около года. Из-за службы возможности встретиться не было. Девушка лично вынесла с поля боя тело мужа. Теперь она живет в Кызыле, где воспитывает пятилетнего и одиннадцатилетнего сыновей, а также девятилетнюю дочку.

По данным издания, после официальной части мероприятия состоялось фотографирование. Российский лидер подошел к Айдысмаа и посоветовал ей больше не возвращаться в зону СВО.

«Ты туда не ходи, ладно? <...> Детишек надо поднимать», — отметил президент, говоря о продолжении ее службы.

По данным издания, президент заявил о намерении вручить Монгуш государственную награду.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил российских женщин с 8 марта.