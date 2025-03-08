Путин поздравил российских женщин с 8 марта

Он подчеркнул, что в нашей стране к 8 Марта очень теплое, искреннее отношение.

Президент отметил, что многое в жизни держится на женщинах: их таланте, энергии, любви и ответственности.

Российские женщины, сказал глава государства, успевают все – окружать детей заботой, добиваться потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетать в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, и, конечно, покорять своей красотой и очарованием.

«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия. Всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас! С Международным женским днем!» - добавил Владимир Путин.

Ранее подмосковный врач рассказал, почему лучше отказаться от спиртного в праздник.