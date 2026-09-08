Тыквы, кленовые листья и желуди: что скупают россияне, чтобы осенью сделать дом уютнее
Цены на осенний декор в Ставрополе начинаются от ₽299 и достигают ₽1490
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]
В начале осени в магазинах для дома традиционно появляется сезонный декор. Многие россияне активно скупают его, чтобы создать в квартирах и домах особую уютную атмосферу, сообщил newstracker.ru. Корреспондент издания побывал в одном из таких магазинов и изучил ассортимент и цены на осенние украшения.
На входе товары в осенней тематике выделены в отдельную зону. В ассортименте — декоративные ветки разных размеров с кленовыми листьями, желудями, ягодами, тыквами, гранатами и рябиной. Есть также готовые осенние композиции и букеты. Цены на ветки варьируются от ₽299 до ₽1490 в зависимости от размера и сложности исполнения.
На полках представлены декоративные венки с тыквами и ягодами стоимостью ₽1490, а также ветки-гирлянды за ₽1290. В отдельной корзине можно найти украшенные кленовыми листьями кольца для салфеток по цене ₽299 и декоративные композиции с тыквой за ₽449.
На крючках вывешены маленькие стеклянные статуэтки в виде тыкв — их цена составляет ₽599. Как отмечается, осенний декор пользуется спросом у горожан, которые стремятся добавить в интерьер теплые сезонные акценты. Самые популярные позиции уже разбирают, поэтому желающим стоит поторопиться с покупками.
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