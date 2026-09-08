Сила воли вопреки диагнозу: пауэрлифтер Петрокович идет на рекорд по буксировке авто
REGIONS: пауэрлифтер Петрокович попробует сдвинуть авто массой 2270 кг
Фото: [Федерации силового экстрима России]
47-летний московский пауэрлифтер и инвалид II группы Николай Петрокович совершит попытку установить национальный рекорд по буксировке автомобиля массой 2270 кг «на себя». Мероприятие пройдет в Центре реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир». За процессом фиксации силового номера будет следить зампрезидента Федерации силового экстрима России Сергей «Русский Халк» Агаджанян. Ранее спортсмен протащил машину весом 1648 кг на расстояние 5,6 метра. Об этом информирует REGIONS.
Подготовка, достижения атлета и детали фиксации рекорда
Ключевые факты о предстоящем рекорде и личности спортсмена:
- Параметры рекорда: Буксировка автомобиля весом 2 270 кг в стиле «на себя» пройдет 13 сентября в 16:00 в Москве.
- Фиксация результата: Главным арбитром выступит многократный рекордсмен мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян («Русский Халк»).
- Методика тренировок: При подготовке Николай Петрокович использует кроссфит-сани весом до 210 кг для имитации специфической нагрузки.
- Спортивные и научные регалии: Петрокович — МСМК по жиму штанги лежа, серебряный призер Чемпионата Европы WPA 2012 года среди здоровых атлетов. Он работает старшим научным сотрудником, занимаясь вопросами образования и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.