Фраза «осталось 2 штуки» — ложь? Эксперт о психологических ловушках ИИ на маркетплейсах

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев рассказал, как покупатели могут противостоять алгоритмам маркетплейсов и сэкономить на покупках. По его словам, искусственный интеллект активно влияет на ценообразование, но грамотный пользователь способен обернуть его инструменты в свою пользу, сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, помочь в мониторинге стоимости могут специальные браузерные плагины и телеграм-боты, которые показывают динамику изменения цены за последние три месяца. Также полезно сравнивать цены с офлайн-магазинами, особенно при покупке электроники, добавил эксперт.

Один из простых способов снизить цену — оставить товар в корзине или избранном на 1–2 дня. Алгоритм может воспринять это как сигнал к завершению сделки и автоматически уменьшить стоимость. Однако надолго оставлять товар не стоит: ИИ запоминает интерес и может, напротив, поднять цену. Поэтому список желаний лучше вести в отдельном трекере, а не в аккаунте маркетплейса.

Толкачев также советует проверять реальную выгоду от использования Ozon Карты, WB Кошелька или Яндекс Пэй. Не всегда эти инструменты дают реальную скидку — иногда это просто механизм удержания клиента. Еще один способ сэкономить — поиск товара по фото или описанию: у другого продавца тот же продукт может стоить в 2–3 раза дешевле.

«В пиковые часы (обычно с 19:00 до 23:00 и выходные) — цены часто выше, так как трафик максимальный. Ночью и в будни днем — часто ниже. Следует избегать пиковых нагрузок — в пятницу вечером и в выходные цены в среднем на 15% выше (алгоритмы знают, что люди расслабляются и тратят больше)», — отметил Сергей Толкачев.

Перед заходом на маркетплейс, особенно для покупки дорогой техники или мебели, рекомендуется очищать cookies. ИИ запоминает покупательскую историю за 3–6 месяцев и может адаптировать цены под профиль пользователя.

«Сравнивайте цену на сайте и в приложении — часто цена в мобильной версии ниже (маркетплейсы продвигают приложения), но иногда бывает наоборот. Лучше проверять оба канала», — посоветовал Сергей Толкачев.

Особое внимание эксперт обратил на психологические ловушки, которые активно использует ИИ. Например, фразы «Ограниченный тираж» или «осталось 2 шт.» часто не соответствуют реальности. Алгоритм создает искусственное ощущение дефицита, побуждая покупателя принять решение без долгих раздумий. Задача покупателя — сохранять критическое мышление и не поддаваться на манипуляции.

Ранее сообщалось, что с 1 октября маркетплейсы не смогут давать скидки без согласия продавцов.