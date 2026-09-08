Опарыш, червь и мотыль: эксперт рассказал, на что ловить карася в Подмосковье в сентябре

С приходом сентября у карася в водоемах Подмосковья меняются пищевые предпочтения и поведение. Вода остывает, рыба становится менее подвижной, покидает привычные летние участки и начинает искать более калорийный корм. Привычная летняя наживка уже не гарантирует хорошего улова. О том, что использовать вместо нее и где искать рыбу в начале осени, рассказал REGIONS специалист по рыбной ловле Сергей Тарновский.

По мнению эксперта, с сентября акцент стоит делать на животную наживку. Наилучшие результаты дают опарыш, навозный червь и мотыль. Это особенно важно во второй половине месяца, когда вода остывает сильнее. Однако хлеб, тесто и манка в теплые дни еще способны принести поклевку, особенно на водоемах, где рыба привыкла к такой пище. Но универсальным решением для осенней рыбалки остаются именно наживки животного происхождения.

«В сентябре карась постепенно отказывается от части растительных насадок, которые хорошо работали летом. Я бы в первую очередь взял с собой опарыша и небольшого червя. Иногда хорошо работает комбинация из двух опарышей, а если рыба капризничает, можно попробовать добавить небольшой кусочек червя», — посоветовал Тарновский.

По мнению специалиста, с похолоданием карась уходит от прибрежной мелководной зоны, особенно если температура воды сильно падает по ночам. Но и на глубину он опускается не всегда. Рыба предпочитает держаться вблизи коряг, донной растительности, а также на границе чистой воды и заросших участков. Эти зоны осенью становятся основными точками стоянки.

Еще одна важная осенняя особенность: карась в холодной воде кормится менее активно, поэтому избыток прикормки может не привлечь его, а наоборот — перенасытить и отпугнуть. Эксперт советует использовать прикормку дозированно.

Успех осенней рыбалки во многом зависит от правильно выбранного времени и понимания сезонных повадок рыбы. Следуя этим рекомендациям, можно адаптироваться к осенним изменениям в поведении карася и вернуться с водоема с хорошим результатом.

«Лучшее время для сентябрьской ловли — утро, когда вода уже немного прогрелась, или дневные часы в теплую солнечную погоду. Не стоит забрасывать снасть прямо в середину водоема. Гораздо интереснее искать карася возле растительности, на бровках и участках с небольшим перепадом глубины», — объяснил Тарновский.

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