До ₽300 тыс. в месяц: кому в Подмосковье платят по-настоящему большие деньги

В Московской области заработки специалистов сильно разнятся: ключевое влияние оказывают отрасль, накопленный опыт и степень управленческой ответственности. В ряде профессий доходы достигают ₽300 тыс. ежемесячно — это примерно втрое выше усредненного показателя по региону. Самые привлекательные предложения, как пояснил REGIONS кадровый специалист Александр Брюхов, сегодня фиксируются не только в IT-секторе, но и в управлении, на производстве, в строительстве и логистике.

Директора и топ-менеджеры: ₽300–500 тыс.

В первую очередь высокие зарплаты предлагаются руководителям среднего и высшего звена. Коммерческие директора, начальники производственных площадок, руководители отделов продаж и кураторы крупных проектов могут рассчитывать на суммы в несколько сотен тысяч рублей. По наблюдениям эксперта, работодатели готовы щедро оплачивать труд тех, кто способен не просто координировать сотрудников, а реально влиять на финансовые результаты компании.

«Зарплата в ₽300 тыс. и выше сегодня вполне реальна для руководителя, если он отвечает не за небольшой отдел, а за существенный объем бизнеса. В Подмосковье особенно востребованы управленцы в промышленности, строительстве, логистике и продажах. При этом итоговый доход часто складывается из оклада и бонусов за выполнение показателей», — отметил Брюхов.

IT-специалисты и инженеры тоже в топе

Конкуренцию управленцам составляют узкопрофильные кадры. В IT это разработчики, архитекторы программных решений, технические лиды и эксперты по кибербезопасности. В промышленности — инженеры дефицитных специализаций и руководители производственных направлений. При этом подобные вакансии, по словам Брюхова, скорее исключение, чем правило. На доход в несколько сотен тысяч могут претендовать только специалисты с солидным опытом, высокой квалификацией и документально подтвержденными достижениями.

«Работодатель готов серьезно переплачивать за специалиста, которого сложно заменить. Поэтому редкая квалификация, большой опыт и готовность отвечать за сложные проекты становятся главным фактором высокой зарплаты. В некоторых случаях специалист без руководящей должности действительно может получать ₽300 тыс. и больше», — пояснил Брюхов.

Дополнительный доход без увольнения

Увеличить основной заработок на ₽40–50 тыс. в месяц сегодня реально, не меняя основное место работы. Эксперт рекомендует внимательно следить за рынком и не упускать возможности совмещения, особенно в сферах с высокой сезонностью или проектной занятостью.

По его словам, востребованными остаются услуги по доставке, мелкий ремонт и удаленная помощь бизнесу, но окончательный перечень будет озвучен позже. Главное, чтобы подработка не мешала основной деятельности и приносила стабильный доход.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье растет спрос на мерчендайзеров, поваров и кассиров.