В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Во вторник, 8 сентября, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в среду и четверг, 9 и 10 сентября, — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит +13-24 градусов, ночью — +3-11. Синоптики обещают переменную облачность, почти без осадков.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.