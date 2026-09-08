В трех округах Подмосковья привлекли к ответственности нелегальных перевозчиков отходов

Нелегальных перевозчиков отходов привлекли к ответственности в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]

Министерство экологии и природопользования Московской области вынесло постановления о назначении административного наказания по фактам нарушения экологического законодательства в трех округах, нарушителей оштрафовали за нелегальную перевозку отходов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В Дмитровском округе водитель самосвала был задержан при транспортировке строительных отходов без разрешительных документов и оформления электронного талона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, аналогичные нарушения выявили в деревне Коргашино под Мытищами и в деревне Веденское Пушкинского округа. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по пресечению незаконной транспортировки и сброса отходов продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.

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