307 музеев и 130 тыс. участников: олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» объединила Москву и область

В начале сентября дан старт очередному, уже 14-му по счету, сезону всероссийской музейной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Проект, который 13 лет назад существовал лишь в пределах Москвы, сегодня охватывает несколько регионов. Подмосковье в этом образовательном марафоне — одна из главных локаций, сообщил REGIONS.

Для школьников участие в олимпиаде дает возможность прокачать исследовательские навыки. Призовые места добавляют баллы к ЕГЭ при поступлении, если вуз учитывает индивидуальные достижения. Чтобы выйти в зачет, необходимо посетить не менее четырех музеев и одного парка или усадьбы. Для статуса победителя нужно набрать свыше 400 баллов, для призера — больше 300. Лидеров приглашают на итоговую прогулку-квест по столице.

Зарегистрироваться можно через Московскую электронную школу. Время есть до 15 марта 2027 года. Для участников из области на сайте олимпиады размещена специальная памятка. Ответы на задания принимаются до 31 марта. Пока доступно лишь 25 музеев и 5 парков, но к началу зимы их число вырастет.

Первый сезон собрал всего полсотни площадок и около 16 тысяч участников. Сейчас цифры совсем иные: 307 объектов, более 130 тысяч зарегистрированных школьников и свыше полумиллиона посещений.

В прошлом учебном году в олимпиаде были задействованы 6 усадеб и 16 подмосковных музеев: Вяземы, Захарово, Шахматово, музей Чайковского в Клину, усадьба «Мураново». Среди них — «Архангельское», уникальный архитектурный комплекс XVIII–XIX веков, не имеющий аналогов в области. За посещение региональных площадок начисляется повышенный коэффициент 1,2.

«Мы хотим, чтобы музеи Подмосковья были открытыми современными пространствами, интересными для молодежи. <…> Сейчас мы видим, что они готовы менять эти пространства, наполнять новыми смыслами», — отмечал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, вручая дипломы победителям олимпиады «История и музеи».

В новом сезоне организаторы ввели обязательное правило: в каждом музее установят ролл-ап с символикой олимпиады, и участник должен сфотографироваться на его фоне — это станет подтверждением визита.

У Подмосковья есть и собственная профильная олимпиада — «История и музеи». Ее дипломы принимают 107 вузов, победители получают ₽20 тыс. В прошлом году в дистанционном этапе участвовали 25 тыс. человек, в очном — 4 тыс. Запись на сезон 2026/2027 стартует в октябре. Всего в области действует 214 музеев — один из самых высоких показателей среди российских регионов.

Ранее сообщалось, что библиотеки Подмосковья стали образовательными хабами с продленкой и кружками.