В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 8 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не забывать про дистанцию и скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.