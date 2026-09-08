Сын Марии Ароновой раскрыл, как ему удалось избавиться от лишних 45 кг

35-летний Владислав Гандрабура, сын известной актрисы Марии Ароновой, поделился своей историей похудения. В интервью Woman.ru он рассказал , что за год сбросил 45 кг.

По словам Гандрабуры, добиться такого результата ему помогли два ключевых фактора: пересмотр привычек в питании и регулярные физические упражнения по утрам.

«Я поменял культуру питания и начал заниматься физически по утрам. И сделал это нормой жизни. Главное правило — не жрать из корыта, а есть все-таки нормированными порциями», — отметил артист.

Сама Аронова также ранее рассказала о своем опыте похудения. Актриса призналась, что ради снижения веса отказалась от выпечки и некоторых других любимых продуктов. В результате она потеряла 22 кг.

Аронова отмечала, что старается следить за собой не только в вопросах питания и веса, но и в других аспектах жизни.

Ранее сообщалось, что звезда «Деффчонок» Анастасия Денисова оказалась без ролей из-за похудения.