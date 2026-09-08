В ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцовском завершились фасадные работы в новой школе

В жилом комплексе бизнес-класса «Резиденции Сколково» в Одинцовском продолжается строительство школы, рассчитанной на 750 учеников, строители завершили фасадные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Школа войдет в состав МАОУ Зареченской средней общеобразовательной школы, девелопер проекта – Инвестиционная Группа АБСОЛЮТ. Площадь здания Ш-образной формы превысит 12,4 тыс. кв. м, оно будет состоять из трех надземных этажей и подземного технического этажа. Внутри разместят 46 учебных кабинетов, а также помещения для групп продленного дня, специализированные классы для изучения иностранных языков, точных наук и ИТ-технологий, актовый зал спортзал, библиотеку, медицинский кабинет и ряд административных помещений.

Новая школа станет третьим объектом социальной инфраструктуры в рамках проекта – на территории ЖК «Резиденции Сколково» уже построены и работают два детских сада.

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