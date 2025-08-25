У 85-летней пенсионерки украли на улице 600 тыс. руб., вырученные с продажи дачи, сообщил sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

По информации ведомства, женщина получила деньги после оформления сделки по продаже дачи. Средства лежали в сумке. В руках у пенсионерки также была сумка на колесиках. Горожанка оставила ненадолго вещи, чтобы подойти к дороге. Она ожидала нужный автобус. Когда обернулась, увидела момент кражи своих вещей. Пенсионерка начала кричать. Злоумышленник оставил сумку, но скрылся с рюкзаком.

«В начале августа текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти обратилась 85-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный злоумышленник открыто похитил ее рюкзак, в котором находились 600 тыс. руб.», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, в украденной сумке также находились личные вещи и еда. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи, снятые с камер наблюдения. Таким образом они восстановили маршрут злоумышленника. Личность подозреваемого установлена — 47-летний мужчина, который ранее был судим. Его задержали.

По информации ведомства, мужчина признался в краже. В МВД возбудили уголовное дело. Задержанный рассказал, что нигде не работает. Украденные продукты он съел. Вещи, которые лежали в рюкзаке, выкинул. Деньги в размере 600 тыс. руб потратил на свои нужды. Сотрудники правоохранительных органов детально разъяснили, как 85-летняя жительница Тольятти может подать иск о компенсации похищенного имущества.

По данным ведомства, женщина постоянно носила с собой большую сумму денег. У ее сына есть проблемы с алкогольной зависимостью. Пенсионерка боялась, что мужчина потратит накопленные средства.

