Раскрыта причина землетрясения в российском регионе

Кузбасский губернатор Илья Середюк в прямом эфире 13 октября прокомментировал подземные толчки, которые ощутили жители Прокопьевского округа тремя днями ранее. По его словам, магнитуда события достигла 4,9, но к угольной отрасли оно отношения не имеет, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Глава региона сослался на выводы специалистов, которые не обнаружили никакой корреляции между толчками и работой горнодобывающих предприятий. Такой глубокий эпицентр, по их оценке, говорит о естественном характере явления.

Середюк отметил, что для региона это не техногенный инцидент, а природный процесс. Разработки полезных ископаемых в области ведутся на порядок выше того уровня, где располагался источник колебаний, поэтому связывать одно с другим оснований нет.