Школьнику из Подмосковья передали подарок от премьер-министра России

Так, в День знаний Мишустин осмотрел образовательный комплекс «Орбита» в Домодедове. Общаясь с учащимися 8-го профильного космического класса, он задал школьникам задачу: если озеро каждый день зарастает камышом вдвое сильнее, а на 30-й день заросла его половина, когда оно зарастет полностью? Кирилл Харьковский моментально ответил — на 31-й день. Мишустин пожал ему руку и пообещал прислать книгу по математике.

Сегодня Кириллу передали обещанный подарок. Это сразу пять книг, в том числе книга Якова Перельмана «10 уравнений, которые правят миром». А также блокнот с пожеланиями от Мишустина.

Ранее сообщалось, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравили с 1 сентября учеников и педагогов комплекса «Орбита» в Домодедове.