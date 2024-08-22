У Кузбасского драмтеатра вынесли 25-метровый флаг РФ

В четверг, 22 августа, в Кемерове провели праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага РФ. Активисты вынесли на площадь у Кузбасского драмтеатра 25-метровый флаг, сообщил sibdepo.ru.

На праздничные мероприятия пришло большое количество людей. Многие горожане фотографировались с шарами цветов государственного флага. По всей площади расставили столы, чтобы гости мероприятия могли поиграть в любую настольную игру.

Юные творческие кузбасовцы исполнили патриотические песни. Для выступления артисты выбрали костюмы с государственной символикой. На фоне развевался 25-метровый флаг. Горожан также учили делать различные памятные сувениры в цветах триколор. Желающие наносили на лицо рисунок государственного флага.

Со сцены звучали поздравления местных депутатов. В нынешнем году праздник, посвященный государственному флагу, торжественно прошел в 30-й раз.

Ранее сообщалось, что прибывшая в Кемерово пилотажная группа «Стрижи» в преддверии Дня шахтера репетирует над Московской площадью.