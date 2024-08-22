Пилотажная группа «Стрижи» репетирует над Московской площадью Кемерова

Подобные репетиции проходят не первый день. Пилоты тренируются выполнять различные трюки в небе, чтобы усовершенствовать свое мастерство. В пятницу, 23 августа, в рамках праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню шахтера, состоится демонстрация высшего пилотажа. В Кемерово пилоты прибыли специально заранее, чтобы посвятить время подготовке. Самолеты находятся на аэродроме международного аэропорта вне зоны доступного просмотра.

Кузбасский город славится большим количеством трудолюбивых людей. День шахтера горожане намерены праздновать масштабно. Мастер-классы, конкурсы и выступления местных артистов пройдут в каждом районе города. Небесное шоу запланировано на 17.30. В завершении мероприятия ожидается десятиминутный фейерверк.

Ранее сообщалось, что в Кемерове в рамках флешмоба 22 августа на центральную площадь вынесут 25-метровый флаг России. Различные праздничные мероприятия также состоятся в Подмосковье.