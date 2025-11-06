«У меня еще бабушка пела песню "Виновата ли я"»: уфимцы посетили концерт Кадышевой

По информации издания, минимальная стоимость билетов на концерт составила 3,5 тыс. руб. Билеты были раскуплены очень быстро. Концерт состоялся в «Уфа-Арене». Поклонников ждали к 19:00. По данным корреспондента Mkset, жители региона приехали за несколько часов до начала: возле здания образовались пробки и очереди.

По данным издания, певица исполнила много хитов. На сцену она выходила в сопровождении танцоров. На протяжении выступления Надежда Кадышева неоднократно меняла наряды: каждый был красивым и отличался какой-то изысканной деталью. Со сцены прозвучали многие хиты разных лет. С певицей выступал ее сын Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо» (6+).

Поклонники положительно оценили концерт. Они поделились своими эмоциями. Одна из посетительниц рассказала, что билет ей подарили дети. В Уфу она приехала из другого города региона. Студентка, посетившая концерт, рассказала, что некоторые песни слышала в детстве. Однако не сразу могла сопоставить, что их исполняет Кадышева.

«Ой, она легенда. У меня еще бабушка пела песню "Виновата ли я". У меня с этой песней, артистом связаны очень теплые воспоминания», — поделилась впечатлениями семейная пара.

