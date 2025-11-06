«У меня еще бабушка пела песню "Виновата ли я"»: уфимцы посетили концерт Кадышевой
Фото: [Медиасток.рф]
Уфимцы посетили концерт Надежды Кадышевой, сообщил mkset.ru. Корреспондент издания рассказал об атмосфере на мероприятии.
По информации издания, минимальная стоимость билетов на концерт составила 3,5 тыс. руб. Билеты были раскуплены очень быстро. Концерт состоялся в «Уфа-Арене». Поклонников ждали к 19:00. По данным корреспондента Mkset, жители региона приехали за несколько часов до начала: возле здания образовались пробки и очереди.
По данным издания, певица исполнила много хитов. На сцену она выходила в сопровождении танцоров. На протяжении выступления Надежда Кадышева неоднократно меняла наряды: каждый был красивым и отличался какой-то изысканной деталью. Со сцены прозвучали многие хиты разных лет. С певицей выступал ее сын Григорий Кадышев и ансамбль «Золотое кольцо» (6+).
Поклонники положительно оценили концерт. Они поделились своими эмоциями. Одна из посетительниц рассказала, что билет ей подарили дети. В Уфу она приехала из другого города региона. Студентка, посетившая концерт, рассказала, что некоторые песни слышала в детстве. Однако не сразу могла сопоставить, что их исполняет Кадышева.
«Ой, она легенда. У меня еще бабушка пела песню "Виновата ли я". У меня с этой песней, артистом связаны очень теплые воспоминания», — поделилась впечатлениями семейная пара.
