«У нас волшебный край, как всегда?»: жители Кубани обсуждают неэффективность системы СМС-оповещений
Жители Краснодарского края считают СМС-оповещения об атаках малоэффективными
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Краснодарского края обсуждают в соцсетях мощный «прилет» в Адыгее, сообщил kubanpress.ru. Пользователи высказали мнение, что отправка смс-сообщений о возможной атаке ВСУ — малоэффективный способ информирования населения.
Один из пользователей отметил, что в некоторые дни неоднократно получает сообщения о возможной атаке. Россиянин высказал мнение, что у многих граждан нет возможности прекращать работу после получения СМС-сообщений.
Еще одна проблема, по его мнению, заключается в том, что человек не всегда находится вблизи своего телефона и следит за оповещениями. Россиянин привел в пример другие регионы, где работает сирена.
«Есть системы оповещения, сирены если удобнее. <...> В Орле нормально работают оповещения, в Белгороде тоже. Ну, а у нас волшебный край, как всегда?» — написал пользователь.
Другой пользователь отметил, что не имеет возможности после каждого уведомления направляться в ванную комнату или коридор. Иногда на протяжении дня приходит около 20 уведомлений. Он считает, что более эффективный способ информирования населения об угрозе — это сирены.
«Нужны сирены!» — написал пользователь соцсети.
Некоторые пользователи также высказали мнение, что мощная атака региона последовала после визита главы Адыгеи к президенту РФ с отчетом. Краснодарский край получил повреждения в результате атаки 21 и 22 января.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае компании стали массово страховать объекты от БПЛА.