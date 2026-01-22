Нефть под защитой от дронов: в Краснодарском крае компании стали массово страховать объекты от БПЛА

Количество тендеров на страхование ущерба от беспилотников в Краснодарском крае по итогам 2025 года увеличилось на 37%, сообщил «Эксперт Юг» после анализа данных торговой площадки «ТендерПро». Наиболее востребованной услуга оказалась для предприятий, которые относятся к нефтегазовому сектору. Тенденция обусловлена потенциальным большим ущербом в случае атаки объектов БПЛА противника.

Аналитики уверены, что стремление руководителей промышленных предприятий застраховать объекты от удара БПЛА или падения его обломов связано не с паникой, а переформатированием бизнеса. Эксперты отмечают более зрелую модель риск-менеджмента: руководители стараются заранее обезопасить себя на случай выхода из строя оборудования или других чрезвычайных ситуаций.

По мнению экспертов, изменились условия страховых компаний, что также повлияло на рост их клиентов. Новые полисы учитывают различные риски — от прямого повреждения в результате падения или детонации дрона до косвенных последствий, таких как разрушение строительных конструкций и повреждение коммуникаций.

«Стоимость полиса напрямую зависит от типа объекта, его расположения, уровня защиты и страховой суммы. В среднем расходы на страхование от БПЛА остаются несоизмеримо ниже потенциального ущерба, что и делает такие полисы привлекательными для бизнеса», — сообщил kubanpress.ru.

Ранее сообщалось, что за ночь силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над территорией РФ.