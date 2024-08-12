У некоторых россиян заработал YouTube

Официальной информации о работе YouTube на территории России на данный момент нет. Корреспондент KP.RU провел собственный опрос пользователей. Видеосервис у многих россиян снова работает без перебоев. Качество записей высокое. Видео открываются в мобильном приложении и в десктопной версии на ПК.

Сервис мониторинга работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф» также принял уже намного меньше жалоб на YouTube, чем это было ранее. Сервис предлагает вниманию графики, на которых отмечено количество жалоб. Данные обновляются каждые сутки. С 00:00 12 августа подобных обращений становилось все меньше, а примерно к шести утра их количество приблизилось к нулю.

Проблема стала акутальной 1 августа. Представители «Ростелекома» пояснили, что компания Google перестала поддерживать собственные серверы, находящиеся на территории России. Это спровоцировало замедление YouTube.

Ранее сообщалось, что серверы YouTube, согласно мнению эксперта Завалишина, могут конфисковать в счет оплаты штрафов, наложенных на Google.