У россиян сняли деньги с карт за проезд в автобусе, пока они сидели дома

В пресс-службе мэрии Новокузнецка проинформировали, что снятие денег с банковских карт у горожан, которые не пользовались общественным транспортом в этот момент, произошло по причине технического сбоя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В пресс-службе мэрии сообщили, что все горожане получат свои деньги обратно на банковский счет. Корреспондент изучил записи жителей Новокузнецка в соцсетях: у некоторых пользователей деньги за проезд снимали три дня подряд. Иногда с карты снималась сумма, которая превышает разовую оплату проезда. Еще одна распространенная жалоба — списаний не было, но пассажир воспользовался услугой.

«Я на работе сижу, у меня списание 40 руб. на трамвай, я вчера на нем катался», — пишет аноним в комментариях городских телеграм-каналов.

По данным пресс-службы, что во время обновления системы оплаты в части терминалов произошла ошибка. По этой причине у некоторых пассажиров вместо 40 руб. снимали на пять рублей больше. Проблема устранена. Переплаченные деньги до 6 октября будут возвращаться на банковские карты россиян. Организаторы перевозок принесли горожанам извинения.

По информации издания, с аналогичной проблемой столкнулись жители Кемерово. На данный момент технический сбой устранен.

