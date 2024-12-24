ФСБ задержала работника режимного предприятия за шпионаж для спецслужб Украины

Сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия, подозреваемого в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ задержали работника одного из режимных предприятий по подозрению в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Задержанный — гражданин России, родившийся в 1980 году, который, по информации следствия, передавал секретные сведения представителям Украины.

Следственные органы установили, что подозреваемый поддерживал связь с представителями службы внешней разведки и получал за это денежное вознаграждение.

В ходе допросов мужчина признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается государственной измены. Она предусматривает серьезные наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.

На данный момент задержанный находится под стражей, а правоохранительные органы продолжают проводить комплексные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

Ранее в Оренбурге мужчину осудили на 19 лет за передачу данных ФБР о военных РФ.