У собора Александра Невского в центре Волгограда нашли тело бездомного

Источник в экстренных службах сообщил «НовостиВолгограда.ру», что умершему мужчине было 64 года. Предположительно, он не имел постоянного места проживания. На теле не обнаружили следов насилия. На данный момент сотрудники правоохранительных органов склонны считать, что причина смерти естественная. Согласно данным издания, тело обнаружили случайные прохожие. Люди обратили внимание на то, что мужчина лежал на скамейке и не двигался. Они обратились в экстренные службы.

«Добавим, что сквер у главного храма Волгограда, место тишины и умиротворения, стал последним пристанищем для мужчины. Печальная ирония его судьбы подчеркивает, насколько важна забота о тех, кто нуждается в помощи», — сообщили novostivolgograda.

Городские социальные службы после инцидента с бездомным мужчиной обратились к местным жителям с просьбой быть более отзывчивыми и внимательными. Своевременно переданный сигнал в больницу о подозрительно неактивном человеке может иногда спасти жизнь. В службах призвали при возможности предлагать помощь тем, кто в ней нуждается.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти рыбаки «выловили» из реки мертвого мужчину в женском белье.