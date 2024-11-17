В Ленобласти рыбаки «выловили» из реки мертвого мужчину в женском белье
Фото: [Медиасток.рф]
В Ленинградской области рыбаки обнаружили в воде труп мужчины, облаченного в женское нижнее белье. Об этом 17 ноября сообщает РЕН ТВ.
Тело бедолаги выловили в Сертоловском ручье Ленобласти. Как отметили сами очевидцы страшной картины, мужчина был одет по сезону, но из-под основной одежды виднелось женское нижнее белье.
Рыбаки вызвали на место экстренные службы. Оперативно прибыли правоохранители и спасатели, тело достали из воды. Компетентные органы установят причину смерти мужчины и другие подробности трагедии. Его личность также устанавливается.
Ранее сообщалось, что в строительном вагончике на химкинском кладбище обнаружили сгоревшего заживо мужчину.