«У вас же бронь от СВО»: В «Сургутнефтегазе» не понимают причин дефицита кадров

В редакцию издания обратились работники «Сургутнефтегаза», которые рассказали о причинах дефицита кадров на предприятии. Один мужчина отметил, что в отделе кадров были удивлены его решению уволиться.

«У нас на днях парень, слесарь, увольнялся, и рассказал, что в отделе кадров прям паника, женщина кричала: «Куда вы все уходите? У вас же бронь от СВО», — отмечает собеседник.

Мужчина не понимает, почему руководство считает, что обеспечив сотрудников бронями от СВО, можно не выполнять свои прямые обязательства. В первую очередь людям необходимо обеспечить достойную заработную плату. Каждый год работникам обещают, что проведут индексацию, но этого не происходит. Проблемы начались с 2022 года. Собеседник отметил, что изначально он устраивался на престижное предприятие с высокими заработными платами.

«Зарплату перестали индексировать. И это не только в этом году, но и в прошлом. Мы постоянно задаем вопросы и нам говорят, вот сейчас будет. Так говорили в апреле, потом летом, осенью. До сих пор тишина», — отмечает собеседник.

Еще один сотрудник отметил, что цены дорожают, а зарплата осталась на прежнем уровне. Люди массово увольняются. Вакансии занимают сотрудники без опыта работы и необходимого образования. Приходится их всему обучать.

«Потом с нас начинают требовать, чтобы мы передали им производственный опыт, но это невозможно, во-первых, надо много времени, тяжело сразу научить человека всему, во-вторых, мы не педагоги. Но все равно отправляют к нам на стажировку. Еще и поэтому люди бегут», — говорит источник Муксун.fm.

В итоге молодое поколение - это меньшая часть коллектива «Сургутнефтегаза». В большинстве случаев работают зрелые или пожилые люди. Сотрудник отмечает, что за работу в нерабочее время никто не доплачивает, поэтому у работников нет мотивации.

Ранее в пресс-службе головной компании редактору издания ответили, что пока неизвестно, когда будет проведена следующая индексация. Редакция еще раз направила запрос, но пока ответ не получила.

Проанализировав производственные показатели предприятия, становится ясно, что отток кадров - не единственная проблема.