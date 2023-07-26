У Вашингтона нет целей «разделять» экономики США и КНР

Заместитель министра финансов по международным вопросам Соединенных Штатов Джей Шамбо отметил важность сохранения сотрудничества в экономических вопросах между США и Китаем, пишет агентство « РИА Новости ».

«Здоровая экономическая конкуренция требует, чтобы американские работники и предприятия действовали на равных условиях», - заявил Джей Шамбо по итогам состоявшейся поездки в КНР

В случае «разъединения» экономик негативные последствия обязательно наступили бы и для Китая, и для США, поэтому допускать этого ни в коем случае нельзя, считает Джей Шамбо. Двусторонние здоровые отношения положительно развиваются на росте экономики и появлении технологических инноваций.

«Как публично заявляла министр (Джанет - ред.) Йеллен, мы не стремимся разъединить наши экономики - это стало бы катастрофой для обеих наций и практически невозможно», - отметил Джей Шамбо

Вашингтон заинтересован в обеспечении безопасности в штатах и занимается выстраиванием диверсифицированных цепочек поставок, но эти шаги предприняты не для «разделения» экономик двух стран. Честные и здоровые экономические отношения улучшат развитие американского бизнеса.