У жителей России появилась возможность совершать платежи в Турции при помощи системы Letim

В СМИ появилась информация о том, что приложение Letim позволяет жителям России пополнять и снимать деньги с виртуальной карты для пользования турецкой валютой. Но есть ряд нюансов: вывести деньги за пределами Турции невозможно, также снимают большую комиссию, сообщает newizv.ru . Есть только возможность вернуть остаток средств на свой счет.

При помощи приложения можно оплачивать покупки на территории Турции и проживание в гостиницах, отелях. Снятие наличных доступно в банкоматах. Корреспондент «Новых Известий» обратился в кол-центр сервиса, чтобы узнать подробности. Выяснилось, что только регистрация бесплатная. За остальные операции взимают комиссию. Дополнительные расходы также уйдут на курсовую разницу. Курс остается актуальным на протяжении получаса. Если за это время операция выполнена не была, то ее отменят.

«3,2% — это комиссия за пополнение виртуального кошелька Letim, — сообщили в сервисе, — за снятие наличных в банкомате — 3,5%, за перевод с кошелька на банковские счета — 3%», - пишет издание «Новые Известия»

Издание уже отмечало, что с каждым месяцем совершать любые финансовые операции за границей становится все сложнее. Банки стран СНГ отказываются принимать платежи. Многие финансовые системы не работают из-за введенных санкций.