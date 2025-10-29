«Убедился в надежности на личном опыте». Что Конюхов искал на заводе в Кашире и как это связано с его экспедицией
REGIONS: теплоизоляция из Каширы защитит путешественника Конюхова в Антарктиде
Легендарный российский путешественник Федор Конюхов посетил местное предприятие в подмосковной Кашире, которое изготавливает высокоэффективные теплоизоляционные материалы из несшитого вспененного полиэтилена, сообщил REGIONS.
По информации издания, путешественник посмотрел тестовый образец палатки, которую он возьмет с собой в масштабную экспедицию в Антарктиду. В надежности материалов предприятия Федор Конюхов убедился на личном опыте. Прошлой зимой путешественник находился в условиях Северного полюса. От холода он защищался в платке, произведенной на каширском «Тепофоле».
С 2022 года под руководством Международного центра путешествий Федора Конюхова реализуется проект по развертыванию уникальной сезонной исследовательской станции в Антарктиде. Ее планируют установить на острове Смоленск, и она станет первой в мире станцией для одиночных научных работ.
Планируется, что новая экспедиция займет 120 дней и пройдет с ноября 2025 по март 2026 года. Целью инициативы является не только наука, но и сохранение русской топонимики на карте Антарктики, а также актуализация исторической памяти о роли отечественных первооткрывателей континента.
«Для нас большая честь — внести свой вклад в оснащение этой уникальной экспедиции. Мы гордимся, что наши материалы помогают совершать открытия в самых экстремальных уголках планеты», — подчеркнули на каширском предприятии.
