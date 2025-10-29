Компании из Подмосковья смогут принять участие в международной выставке UzFood 2026 в Узбекистане

Подмосковные предприятия агропромышленного комплекса смогут принять участие в юбилейной международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства — UzFood 2026», которая пройдет с 1 по 3 апреля 2026 года в Ташкенте. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Представители региона смогут представить на ней свою продукцию на международном уровне, а также установить прямые контакты с партнерами из Узбекистана и других стран. Поддержку участникам окажет российский экспортный центр. Подать заявку можно до 2 декабря через цифровую платформу «Мой экспорт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.