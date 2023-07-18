Убийство по неосторожности: В США трехлетний ребенок случайно выстрелил в сестру

В штате Калифорния трехлетний ребенок случайно выстрелил в свою годовалую сестру, сообщает агентство « РИА Новости ». Девочку госпитализировали, но она вскоре погибла.

В США полицейские прибыли на вызов в связи с раздавшимися звуками стрельбы. Сотрудники зашли в помещении, откуда раздался выстрел, и нашли там раненую в голову маленькую девочку. Они отправили ее в госпиталь, но спасти ребенка не удалось. Девочке был всего один годик.

В настоящее время ведется следствие. По предварительным данным оружие лежало в незащищенном от детей месте. Мальчик во время игры случайно произвел выстрел. Инцидент произошел в понедельник утром, 17 июля.

Организация Gun Violence Archive проанализировала случаи массовой стрельбы. С начала года таких было 376. Это очень высокий показатель. Президент США Джо Байден признает, что существует такая проблема и уверяет, что правительство применяет все необходимые меры. С начала 2023 года погибло более 10 тысяч американцев. В два раза больше человек получили ранения и вред здоровью.