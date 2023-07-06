Убийство участника СВО из Ставрополья: к делу привлечен Александр Бастрыкин

Родственники убитого молодого человека, военного из СВО, в социальных сетях оставили негативные отзывы о работе СУ СК России по Ставропольскому краю, сообщает newstracker.ru . В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Убийство произошло в начале июня в Предгорном округе Ставропольского края. Видеокамеры, установленные на доме убитого 23-летнего военного из зоны СВО, зафиксировали момент нанесения потерпевшему ножевого ранения. Нападавшим оказался 18-летний житель этого же округа.

Родственники погибшего уверены, что следствие продвигается слишком медленно. Был задержан нападавший, но не привлечены к ответственности еще двое молодых людей, которые наблюдали за происходящим.

В региональном Следственном управлении утверждают, что следователи занимаются выяснением всех обстоятельств дела. Теперь о работе они будут отчитываться в Следственный комитет РФ.