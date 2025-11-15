Убийство в маске и путь на фронт: как киллер, застреливший бизнесмена на глазах дочери, пытается избежать наказания

Обвиняемый в заказном убийстве сургутского бизнесмена собирается отправиться в зону спецоперации для выполнения боевых задач, чтобы избежать наказания за совершенное преступление, сообщил URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, убийство произошло весной 2024 года. Жертвой стал сургутский бизнесмен. Убийца стрелял в упор возле дома, расположенного на улице Мира. Свидетелями гибелями мужчины стала его супруга и маленькая дочь.

По версии следствия, убийство совершил киллер. Жертва стал участником конфликта: заказчик убийства подрался с предпринимателем в кафе. Предполагается, что мужчина решил отомстить. Убийство произошло 4 апреля.

По данным издания, киллер пришел во двор, где стрелял в предпринимателя. Он сделал вид, будто работает дворником. Преступление совершил в маске. Исполнитель убийства пытался скрыться с места инцидента, но был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Источник URA.RU утверждает, что обвиняемый собирается уйти от наказания, отправившись на СВО».

По информации издания, в регионе совершали преступления, которые могли заказать киллерам. По версии следствия, так погиб прокурор ХМАО Юрий Бедерин и криминальный авторитет Николай Баранов (Бяша). На фоне личного конфликта убить свою знакомую пыталась 38-летняя женщина, но правоохранители узнали о ее намерении до исполнения преступления.

