Влажное и прохладное лето — идеальные условия для стремительного размножения слизней. Пока дачники отдыхают ночью, моллюски без раковины бесчинствуют на участках, оставляя после себя изуродованные листья с рваными отверстиями и хорошо заметные серебристые дорожки слизи. Особенно сильно страдают грядки с клубникой, капустой и томатами. Знакомая картина, знакомая многим огородникам, требует незамедлительных действий, иначе можно лишиться значительной части урожая, сообщил kubanpress.ru.

В зоне риска в первую очередь оказываются самые сочные культуры, пояснила специалист по садоводству образовательного проекта «Школа Сада» Валентина Тупицына. По ее словам, под удар попадают салат, клубника, капуста, декоративные хосты и молодая рассада кабачков с георгинами. Когда популяция вредителей разрастается, они переключаются на всходы моркови, свеклы, фасолевые посадки и даже на картофельные клубни, причем особенно активно моллюски атакуют растительные ткани именно в прохладную и сырую погоду.

Прямой ущерб урожаю — не единственная проблема, связанная с этими существами. Слизни выступают переносчиками опасных паразитов. Через их секрет в организм человека может проникнуть возбудитель ангиостронгилеза, заболевание чревато серьезным поражением центральной нервной системы. Именно поэтому эксперт настоятельно рекомендует не прикасаться к моллюскам незащищенными руками, а все собранные овощи, ягоды и зелень перед употреблением тщательнейшим образом промывать. Пик активности вредителей наступает в сумеречное время и ночью — в эти часы обнаружить и уничтожить их проще всего.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

Популярный среди дачников способ — пивные ловушки, ведь запах перебродившего напитка действует на слизней завораживающе. Небольшие плошки с пивом, вкопанные на одном уровне с землей, исправно собирают вредителей. Минус же метода в том, что он требует каждодневного контроля: приманка быстро портится, и ее необходимо заменять, а попавшихся особей — убирать. На обширных участках такой подход оказывается чересчур хлопотным и трудозатратным.

В качестве барьерных средств огородники часто используют золу, кофейную гущу, горчицу или толченую яичную скорлупу. Эти сыпучие материалы создают для нежной кожи моллюсков дискомфорт при передвижении. Но, как отмечает Валентина Тупицына, эффективность их крайне недолговечна — первый же дождь сводит на нет все усилия. Применять такие барьеры разумно лишь как дополнительную защиту для самых ценных экземпляров, но не в качестве основной стратегии.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Когда же слизней становится критически много и угроза урожаю очевидна, прибегают к химическим гранулированным препаратам на основе метальдегида. Они показывают высокую результативность, однако обращаться с ними нужно с предельной осторожностью.

Эксперт подчеркнула, что метальдегид токсичен для домашних животных, если те случайно съедят гранулы, поэтому раскладывать средство следует исключительно в дозировках, рекомендованных производителем, и в местах, куда питомцы не имеют доступа.

«Метальдегид токсичен для домашних животных при случайном поедании гранул, поэтому препарат необходимо раскладывать только в рекомендованных дозировках и в местах, недоступных для питомцев», — добавила эксперт.

Альтернативой агрессивной химии служат биологические препараты, которые специалист называет наиболее экологичным решением. В их основе — нематоды рода Phasmarhabditis, микроскопические организмы, паразитирующие на слизнях и постепенно истребляющие их популяцию. При этом люди, домашние питомцы и полезные насекомые не пострадают. Единственный минус, по словам эксперта, — действие таких средств не мгновенное, к тому же в разгар сезона их порой сложно найти в свободной продаже.

Как бы ни были эффективны перечисленные методы, любой результат окажется временным, если не перекрыть вредителям доступ к комфортным условиям обитания. Слизни предпочитают тенистые и влажные места. Регулярное скашивание травы, удаление сорняков, рыхление почвы и очистка участка от растительного мусора, старых досок и обрезков пленки лишают их привычных убежищ. Важно также не переувлажнять грядки и обеспечивать посадкам хорошую вентиляцию.

В качестве вспомогательного приема Валентина Тупицына советует высаживать по периметру огорода настурцию или календулу. Слизни охотно скапливаются на этих цветах, что значительно упрощает их ручной сбор. Универсальным такое решение эксперт не считает, но как дополнительный инструмент оно вполне работоспособно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина ]

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