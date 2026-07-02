За десять лет налог вырос вдвое: сколько Валерий Леонтьев платит за особняк в Майами

Ежегодный налог на особняк российского певца Валерия Леонтьева в Майами достиг почти ₽5 млн, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал SHOT. По данным источников, цена самой виллы составляет около ₽1 млрд. За три года налог на элитную недвижимость певца увеличился на $2544 — это примерно ₽200 тысяч.

Отмечается, что платеж Леонтьева в бюджет США вырос с $59 906 в 2023 году до $62 450 (₽4,9 млн) в 2025-м. За десять лет налог на роскошный дом артиста вырос почти вдвое.

Артист приобрел особняк в 2014 году за $4 млн. В период экономического спада 2009-2010 годов этот дом выставлялся на продажу примерно за $2,5 млн. Сегодня рыночная оценка объекта составляет $12,2 млн — около ₽950 млн. Таким образом, с момента покупки цена виллы утроилась.

Леонтьев не только живет в престижном районе Майами, но и владеет активом, который приносит ему доход от роста стоимости.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Леонтьев ввел штрафы для организаторов концертов.