Боня перестала жечь синтетические вещи после жалоб экоактивистов

Телеведущая и блогер Виктория Боня неожиданно пересмотрела свои привычки и перестала уничтожать синтетические вещи, пишет Super. Поводом стали жалобы экоактивистов, которые объяснили ей, что сжигание и порча одежды наносят серьезный вред природе. Боня прислушалась к их словам и выбрала другой путь.

Теперь Виктория отдает ненужную одежду в добрые руки. В своем личном блоге телеведущая показала, сколько вещей успела перебрать. Добрая половина гардероба ушла на благотворительность. Даже костюмчик от популярного бренда Ким Кардашьян теперь служит кому-то другому.

Сама Боня довольна своим решением. Она уже неделю не носит синтетику и чувствует себя прекрасно. При этом она не заставляет других следовать ее примеру.

Свои ощущения телеведущая объяснила просто: «Мое тело не хочет синтетику». По ее словам, натуральные материалы дают ей совсем другое ощущение.

Это не первый раз, когда Виктория Боня делится необычными взглядами. Пару дней назад она рассказывала подписчикам о своих конспирологических теориях и обвинила «глобалистов» в планировании уменьшения населения Земли.

Боня также призвала подписчиков не пользоваться пластиковыми стаканчиками и бутылками, избегать продуктов, соприкасавшихся с пластиком, а также отказаться от просмотра телевизора и отключать Wi-Fi на ночь.

Ранее сообщалось, что актер и режиссер Никита Михалков остался недоволен реакцией Кремля на обращение Виктории Бони.