«Я настоящая с тобой»: Лилия Киосе впервые подтвердила роман с Галустяном

Визажист Лилия Киосе впервые публично высказалась о своих отношениях с известным комиком и телеведущим Михаилом Галустяном, пишет The Voice. Она заверила, что счастлива с 46-летним артистом, и назвала их отношения настоящими.

При этом Лилия отметила, что они могут быть такими, какие есть, без масок и притворства. Ее признание появилось в социальных сетях.

Пара недавно побывала в Санкт-Петербурге на концерте Леонида Агутина на «Газпром Арене». Влюбленные расположились в ВИП-ложе, подпевали исполнителю и танцевали под его хиты. Лилия настолько расслабилась, что начала показывать язык и кривляться на камеру.

Галустян опубликовал видео с этого вечера, а Лилия сделала репост. Под постом она написала: «Дурачиться и веселиться с тобой, быть живыми и настоящими — счастье».

Напомним, в апреле 2025 года Галустян объявил о разводе с Викторией Штефанец после 18 лет семейной жизни. У бывших супругов остались две дочери.

Впервые с новой возлюбленной Галустян появился на публике в марте на светской премьере фильма «Королек моей любви». А в середине июня влюбленные вместе приехали в Боткинскую больницу к Ольге Бузовой, где Лилия по просьбе певицы переплела ей колоски.

Ранее сообщалось, что певец Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально стали мужем и женой.