«Запугивали меня несуществующими списками»: Митрошина рассказала, почему боялась возвращаться в Россию

Российская блогерша Александра Митрошина получила условный срок за отмывание денежных средств в особо крупном размере. Ей грозило три года лишения свободы, но суд назначил условное наказание.

После завершения следствия и домашнего ареста Митрошина вышла на свободу и возобновила ведение своего блога. Недавно она рассказала, почему вернулась в Россию, несмотря на все риски, передает The Voice.

По словам блогера, ее возвращение было связано с деятельностью юристов-мошенниц. Они создавали ложные угрозы, запугивали ее несуществующими черными списками и проблемами в России.

«Я уже упоминала о юристках-мошенницах, которые зашли настолько далеко, что создавали мне реальные проблемы, лишь бы держать меня на крючке», — рассказала Александра.

Митрошина подчеркнула, что не афишировала свои визиты в страну, чтобы не привлекать внимание злоумышленниц. Она поняла, что связана с мошенницами, и решила вернуться, чтобы разобраться в ситуации.

Важным моментом стало то, что муж Митрошиной не убеждал ее лететь в Сочи и не виноват в ее задержании. Сама блогерша считает, что возвращение в Россию помогло ей избежать международного розыска и экстрадиции. Дело уже было заведено, и обратного пути не было. Митрошина отметила, что не хотела покидать страну навсегда, а приехала из-за дезинформации мошенниц.

Александра отметила, что благодарна за обстоятельства, которые позволили ей получить домашний арест, а не реальный срок. Она заверила, что не убегает от проблем и считает себя ответственным человеком.

Ранее блогерша Валерия Чекалина заявила, что стыдится роскошного образа жизни, который вела до проблем с законом.