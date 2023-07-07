Убил детей, но требует смягчения приговора суда: Ильназ Галявиев подал жалобу

7 августа в Нижнем Новгороде состоится заседание суда по причине пересмотра дела Ильназа Галявиева, которого обвиняют в нападении на школу в Казани, сообщает newsnn.ru . Инициатором выступает адвокат подсудимого, который уверен, что приговор к пожизненному заключению необходимо смягчить.

В мае 2021 года семеро учащихся и двое учителей гимназии в Казани погибли. Выпускник общеобразовательного учреждения Ильназ Галявиев ворвался в здание и открыл стрельбу. Еще 139 человек получили серьезные ранения.

Ильназ Галявиев был приговорен к пожизненному заключению. Но адвокат осужденного просит суд смягчить наказание. Дело рассмотрят в Четвертом апелляционном суде в Нижнем Новгороде. Согласно материалам заседание начнется в 10 утра.